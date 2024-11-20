استشهاد عسكري في الجيش اللبناني وخمسة مدنيين جراء غارات لطيران العدو

استشهد عسكري في الجيش اللبناني و5 مدنيين جراء غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على مناطق عدة في لبنان خلال الساعات الماضية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الجيش اللبناني: إن “مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت آلية للجيش على طريق برج الملوك القليعة في الجنوب، ما أدى لاستشهاد عسكري وإصابة آخرين بجروح متوسطة”.

وأدت غارة للعدو على منزل في بلدة معركة إلى استشهاد شخصين، فيما أسفرت غارة أخرى على منزل في بلدة زفتا عن استشهاد ثلاثة أشخاص.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي سلسلة من الغارات الجوية ترافقت بقصف فوسفوري ومدفعي كثيف، واستهدفت الناقورة وديرقانون رأس العين والجبين والمنصوري وقانا وعيتيت وزبقين ووادي حامول وعين بعال وشرق بلدة برج الملوك وكفرشوبا.

وتعرضت بلدة الخيام وسهل مرجعيون طوال الليل وحتى ساعات الفجر الأولى لقصف مدفعي عنيف، فيما حلق الطيران المعادي على علو منخفض مطلقاً البالونات الحرارية والقنابل المضيئة فوق مناطق القطاع الشرقي من الجنوب.