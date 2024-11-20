خطوة سخيفة.. فنزويلا تصف اعتراف واشنطن بالمعارض اليميني أوروتيا رئيساً منتخباً للبلاد

أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية أن اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة اليمينية إدموندو غونزاليس أوروتيا رئيساً منتخباً لفنزويلا “يعد خطوة سخيفة” وتكراراً لسيناريو اعترافها بالمعارض خوان غوايدو في عام 2019 رئيساً مؤقتاً للبلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة “أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وهو عدو لدود لفنزويلا اتّخذ هذه الخطوة السخيفة بإصراره على القيام بذلك مرة أخرى مع غونزاليس أوروتيا بنسخة ثانية من غوايدو المدعوم من فاشيين وإرهابيين خاضعين للسياسة الأميركية”.

وجاء رد الفعل الفنزويلي بعد أن أعلن وزير الخارجية في الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها أنتوني بلينكن أنّ الولايات المتّحدة تعترف بزعيم المعارضة أوروتيا رئيساً منتخباً لفنزويلا، وذلك بعد أن رفضت واشنطن الاعتراف بفوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بولاية جديدة في الانتخابات التي جرت في الـ 28 تمّوز الماضي تحت رقابة عدد من الجهات المستقلة التي أكدت صحتها.