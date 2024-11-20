عراقجي: التحرك الأوروبي بفرض إجراءات حظر جديدة على إيران خطوة استفزازية مدانة

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشدة القرار الذي اتخذته الدول الأوروبية بالموافقة على فرض إجراءات حظر جديدة على بلاده، مؤكداً أن ذلك يمثل خطوة استفزازية مدانة وغير مبررة.

وكالة الأنباء الإيرانية إرنا ذكرت أن عراقجي بحث، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية والتطورات الإقليمية، وأدان بشدة قرار الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تقديم قرار إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، معتبراً أن هذا التحرك من جانب الدول الأوروبية الثلاث يشكل تعارضاً واضحاً مع الأجواء الإيجابية التي نشأت في التعاملات بين إيران والوكالة وسيؤدي إلى تعقيد القضية أكثر.

وفيما يتعلق بتطورات المنطقة، أشار عراقجي إلى استمرار عدوان الكيان الصهيوني على لبنان والإبادة الجماعية في غزة، منوها بمسؤولية داعمي كيان الاحتلال في استمرار هذه المآسي ،ومطالباً كافة الأطراف المعنية بالتحرك الجاد لإجبار هذا الكيان على وقف عدوانه.