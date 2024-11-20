في الأسواق العالمية.. ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوع، مدفوعة بتراجع الدولار في التداولات.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع 0.32% إلى 2640.19 دولاراً للأوقية “الأونصة”، وهو أعلى مستوياته منذ الـ 11 من تشرين الثاني، كما زاد سعر العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5% إلى 2643.70 دولاراً للأوقية.

وتوقف صعود الدولار الأمريكي بعد أن سجل أعلى مستوى في عام الأسبوع الماضي، ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.22 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1% إلى 975.10 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 1035.43 دولاراً.