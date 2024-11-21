مجزرة جديدة للاحتلال.. استشهاد 66 فلسطينياً في جباليا

استشهد 66 فلسطينياً وأُصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات عنيفة دمر خلالها مربعاً سكنياً يؤوي عشرات النازحين في محيط مستشفى كمال عدوان، ما أسفر عن استشهاد 66 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 100 آخرين جلهم أطفال ونساء.

وأوضح مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، أن الكوادر الطبية في المستشفى تقوم بانتشال الشهداء من تحت الركام بأيديهم لعدم وجود طواقم إنقاذ، مشيراً إلى عدم وجود جراحات تخصصية في المستشفى لمنع قوات الاحتلال دخول طواقم طبية جديدة، وأن الطواقم الحالية تقدم الإسعافات الأولية فقط لأغلب الحالات.

ولفت إلى أن المستشفى سيتحول إلى مقابر جماعية في حال عدم التدخل العاجل من المؤسسات الدولية، وإدخال المستلزمات الطبية.