نيكاراغوا تدين العدوان الإسرائيلي على تدمر

أدانت نيكاراغوا العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة تدمر، أمس، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً سافراً لسلامة وسيادة الأراضي السورية.

ووصفت الحكومة النيكاراغوية، العدوان بأنه عمل “جبان ومدان”، معربة عن تضامنها الثابت مع سورية وشعبها وكذلك مع ذوي الشهداء وضحايا هذا العمل الإرهابي.

وذكرت الحكومة أن الاعتداءات المستمرة لـ “إسرائيل” في منطقة الشرق الأوسط تظهر بشكل أكثر وضوحاً تجاهلها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مما يتسبب في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

وختمت: ”كما هو الحال دائماً، إدانتنا لهذه الاعتداءات وصوتنا حازم ومرتفع ومتسق ومنسجم مع السلام والعدالة والأمل”.