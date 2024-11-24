المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة كفاربلوم

استهدفت المقاومة اللبنانية، بعيد منتصف الليلة الفائتة، بصلية صاروخية العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفاربلوم شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في أول بياناتها اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مقاتلونا عند الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق من ليل السبت مستوطنة كفار بلوم بصلية صاروخية”.

بهذا وتحدثت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي عن سقوط عدد من الصواريخ في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها أطلقتها المقاومة اللبنانية.