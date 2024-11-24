بهدف دعم وتمكين الشباب.. مؤسسة طريق العلم التنموية تطلق برنامج “منحة دعم المشاريع الصغير”
بهدف دعم الشباب وتمكينهم من إنجاز مشاريع صغيرة ومتوسطة وتسهيل فرص دخولهم لسوق العمل، أطلقت مؤسسة طريق العلم التنموية برنامج ”منحة دعم المشاريع الصغيرة”.
وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور جاك الشامي أن استقبال طلبات الراغبين بالحصول على منحة لتمويل مشاريعهم يجري عبر التسجيل إلكترونياً في المرحلة الأولى عبر الرابــــــــــــــــــط حتى الـ 29 من الشهر الجاري، يليه تحديد مواعيد للمقابلات الشخصية ثم دراسة ملفات المتقدمين ليتم بعد ذلك تقديم المنح لأصحاب المشاريع المتميزة، لافتاً إلى أن مواعيد المقابلات للمتقدمين بطلبات منحة لتمويل مشاريعهم ودعمها ستكون في الفترة ما بين 1 و7 كانون الأول القادم.
وبين الشامي أن المنحة تأتي على ثلاثة أشكال مستهدفة فئتين من أصحاب المشاريع، الفئة الأولى أصحاب المشاريع القائمة، والفئة الثانية أصحاب أفكار المشاريع الجاهزة للتطبيق، وستقدم المؤسسة منحة مالية أو منحة تدريبية أو الاثنين معا، بناء على دراسة ملفات طالبي المنحة التي يجب أن تكون مستوفية للشروط الضرورية لقبول دعم المشاريع، وعلى رأسها الجدوى الاقتصادية والاستمرارية والقابلية للتطوير.
ووفق الشامي تأتي هذه البرامج انطلاقا من أهداف المؤسسة وإيماناً بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصاد، ودعم الشباب وتمكينهم من الأدوات اللازمة لانخراطهم في سوق العمل، وتعزيز قدراتهم المادية والمهاراتية والمعرفية، لافتاً إلى أن الاستثمار الأمثل يكون في تمكين الإنسان القادر والراغب في العمل ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار الشامي إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة القابلة للاستمرار والنمو لتصبح مشاريع كبيرة هي الأدوات الأنجح للنهوض الاقتصادي، وما تقدمه مؤسسة طريق العلم التنموية من خلال هذه المنح يندرج ضمن أهدافها ويعتمد على معايير دقيقة للوصول إلى مستحقي الدعم سواء كان مالياً، أو دعماً تدريبياً أو الاثنين معاً، للمشاريع القائمة أو المشاريع قيد الإطلاق.
يشار إلى أن مؤسسة طريق العلم التنموية أشهرت في حزيران عام 2023 وتعمل على تقديم برامج تدريبية للعملية التعليمية وتقديم خدمات تدريبية واستشارية لمختلف الفئات بشكل يحقق تنمية مهنية فاعلة، إضافة إلى إقامة ودعم المشاريع التنموية والمشاريع المدرة للدخل.
سانا