بهدف دعم وتمكين الشباب.. مؤسسة طريق العلم التنموية تطلق برنامج “منحة دعم المشاريع الصغير” ‏

بهدف دعم الشباب وتمكينهم من إنجاز مشاريع صغيرة ومتوسطة وتسهيل ‏فرص دخولهم لسوق العمل، أطلقت مؤسسة طريق العلم التنموية برنامج ‌‏”منحة دعم المشاريع الصغيرة”.‏

وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور جاك الشامي أن استقبال طلبات الراغبين بالحصول على منحة لتمويل مشاريعهم يجري ‏عبر التسجيل إلكترونياً في المرحلة الأولى عبر الرابــــــــــــــــــط حتى الـ 29 من الشهر الجاري، يليه ‏تحديد مواعيد للمقابلات الشخصية ثم دراسة ملفات المتقدمين ليتم بعد ذلك ‏تقديم المنح لأصحاب المشاريع المتميزة، لافتاً إلى أن مواعيد المقابلات ‏للمتقدمين بطلبات منحة لتمويل مشاريعهم ودعمها ستكون في الفترة ما بين ‌‏1 و7 كانون الأول القادم.‏

وبين الشامي أن المنحة تأتي على ثلاثة أشكال مستهدفة فئتين من أصحاب ‏المشاريع، الفئة الأولى أصحاب المشاريع القائمة، والفئة الثانية أصحاب أفكار ‏المشاريع الجاهزة للتطبيق، وستقدم المؤسسة منحة مالية أو منحة تدريبية أو ‏الاثنين معا، بناء على دراسة ملفات طالبي المنحة التي يجب أن تكون ‏مستوفية للشروط الضرورية لقبول دعم المشاريع، وعلى رأسها الجدوى ‏الاقتصادية والاستمرارية والقابلية للتطوير.‏

ووفق الشامي تأتي هذه البرامج انطلاقا من أهداف المؤسسة وإيماناً بأهمية ‏المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصاد، ودعم الشباب وتمكينهم من ‏الأدوات اللازمة لانخراطهم في سوق العمل، وتعزيز قدراتهم المادية ‏والمهاراتية والمعرفية، لافتاً إلى أن الاستثمار الأمثل يكون في تمكين الإنسان ‏القادر والراغب في العمل ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.‏

وأشار الشامي إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة القابلة للاستمرار والنمو ‏لتصبح مشاريع كبيرة هي الأدوات الأنجح للنهوض الاقتصادي، وما تقدمه ‏مؤسسة طريق العلم التنموية من خلال هذه المنح يندرج ضمن أهدافها ويعتمد ‏على معايير دقيقة للوصول إلى مستحقي الدعم سواء كان مالياً، أو دعماً تدريبياً ‏أو الاثنين معاً، للمشاريع القائمة أو المشاريع قيد الإطلاق.‏

يشار إلى أن مؤسسة طريق العلم التنموية أشهرت في حزيران عام 2023 ‏وتعمل على تقديم برامج تدريبية للعملية التعليمية وتقديم خدمات تدريبية ‏واستشارية لمختلف الفئات بشكل يحقق تنمية مهنية فاعلة، إضافة إلى إقامة ‏ودعم المشاريع التنموية والمشاريع المدرة للدخل.‏

سانا