رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من القطاعات

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية ‏المتعلقة بالعمل في عدد من القطاعات.‏

وتضمنت التوصيات التصديق على ملحق العقد المبرم بين الهيئة العامة ‏للموارد المائية ومؤسسة الإسكان العسكرية، لتنفيذ أعمال إضافية لاستكمال ‏تنفيذ مشروع إعادة تأهيل سد المشنف الشمالي في محافظة السويداء، بقيمة ‏إجمالية قدرها نحو 4.7 مليارات ليرة سورية.‏

كما شملت التوصيات الموافق عليها العقد المبرم بين مجلس مدينة طرطوس ‏ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ سوق لبيع السمك متكامل الفعاليات في ‏المدينة على العقار 9342 في منطقة طرطوس العقارية مرحلة أولى، بقيمة ‏إجمالية قدرها نحو 5 مليارات ليرة، والعقد المبرم لصالح الهيئة العامة ‏لمشفى البيروني الجامعي بدمشق لتقديم وتركيب وتشغيل مجموعة توليد ‏كهربائية احتياطية لتغذية قسم العلاج النهاري في قسم حرستا بالمشفى، بقيمة ‏إجمالية قدرها 2.6 مليار ليرة.‏

وتضمنت الموافقة أيضاً العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ‏والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروع تأهيل الطابق الأول لمبنى ‏قصر العدل بدمشق، بقيمة إجمالية قدرها نحو 9.6 مليارات ليرة.‏

كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على العقد المبرم بين مجلس مدينة حلب والشركة ‏العامة للمشاريع المائية “فرع المنطقة الشمالية” لتأهيل وتحسين مركز انطلاق ‏النقل الداخلي- تنظيم وتحسين مركز المدينة، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5.9 مليارات ليرة، والعقد المبرم لصالح الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ‏ومواد البناء “عمران” لتوريد محرك كهربائي جهد 6 ك ف استطاعة ‏4000 م و سرعة 597 دورة بالدقيقة، لزوم مطاحن الإسمنت معمل 3 ‏في فرع المنطقة الوسطى معمل إسمنت حماة بقيمة إجمالية قدرها 1.421 مليون ‏يورو تدفع بالليرات السورية.‏