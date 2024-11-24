كرتنا مهددة بالإيقاف بفضل لجنة الريف!

البعث ميديا – مؤيد البش:

لخصت انتخابات اللجنة الفنية لكرة القدم في ريف دمشق واقع رياضتنا، حيث حملت اتهامات للمعنيين عن رياضتنا بالتدخل في الانتخابات بعد منع أحد الأعضاء من الترشح دون سبب قانوني واضح.

العضو الممنوع من الترشح وائل البني أكد ل “البعث ميديا” أنه سيلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم للشكوى حول وجود تدخل في عمل اتحاد الكرة من المكتب التنفيذي الذي وجه بعدم قبول أوراقه دون وجود مسوغ قانوني، مشيراً إلى أن لجنة الانضباط واتحاد الكرة شددا على قانونية ترشحه لكن المكتب التنفيذي تدخل لمنعه.

ووفق خبراء فإن كرتنا قد مهددة بالإيقاف في حال وصول الشكوى للفيفا وعدم تعديل الأمور.