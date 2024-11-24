مناهضة للفاشية.. الرئيس الفنزويلي يعلن تأسيس حركة شبابية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تأسيس حركة شبابية مناهضة للفاشية تهدف لتعزيز وحدة الشباب، وبناء عالم جديد.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مادورو قوله، في خطاب ألقاه في مدينة لا كارلوتا، خلال مراسم اختتام المؤتمر العالمي للشباب المناهض للفاشية، “إن لاشيء ولا أحد سيأخذ منا القرن الحادي والعشرين، الذي فزنا به بالحب والعمل والبطولة العظيمة، أهنّئكم بمولد حركة شبابية طلابية عظيمة مناهضة للفاشية في فنزويلا”.

الرئيس الفنزويلي لفت إلى أنه “من الضروري أن يطيح الشباب بما تحاول الإمبراطورية الأمريكية فرضه على العالم”، ولهذا الغرض، يجب عليهم خلق أشكال جديدة من التعاون و”تعزيز استراتيجياتهم للمقاومة”.

ووافق نحو ألف مشارك في مؤتمر الشباب المناهض للفاشية من 72 دولة على بيان ختامي للمؤتمر يدين تدخل الدول الاستعمارية والمحاولات الإمبريالية لإبادة الشعوب الحرة.