البدء بأعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي بين معبر جديدة يابوس والحدود اللبنانية

بدأت آليات مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق صباح اليوم ‏بأعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر جديدة يابوس والحدود ‏اللبنانية وردم الحفر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي عليه.‏

وأوضح محافظ ريف دمشق أحمد خليل في تصريح صحفي خلال متابعته ‏للأعمال أنه تمت المباشرة الفورية في ترميم ‏وإعادة تأهيل الطريق الواصل بين معبر جديدة يابوس والمصنع على الحدود ‏السورية اللبنانية، حيث تم جلب الآليات والتركسات اللازمة لإنجاز ذلك، ‏مؤكداً أن الأعمال ستستمر على مدار 24 ساعة حتى تتم إعادة فتح الطريق ‏بأسرع وقت‏.

وشن العدو الإسرائيلي سلسلة من الغارات خلال عدوانه الذي استمر 66‌‏ يوماً على لبنان، استهدفت طريق المصنع والمعابر الحدودية بين لبنان ‏وسورية موقعاً العديد من الإصابات، ومتسبباً بأضرار مادية جسيمة في ‏الطرق والجسور والمنشآت.‏