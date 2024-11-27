البدء بأعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي بين معبر جديدة يابوس والحدود اللبنانية
بدأت آليات مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق صباح اليوم بأعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر جديدة يابوس والحدود اللبنانية وردم الحفر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي عليه.
وأوضح محافظ ريف دمشق أحمد خليل في تصريح صحفي خلال متابعته للأعمال أنه تمت المباشرة الفورية في ترميم وإعادة تأهيل الطريق الواصل بين معبر جديدة يابوس والمصنع على الحدود السورية اللبنانية، حيث تم جلب الآليات والتركسات اللازمة لإنجاز ذلك، مؤكداً أن الأعمال ستستمر على مدار 24 ساعة حتى تتم إعادة فتح الطريق بأسرع وقت.
وشن العدو الإسرائيلي سلسلة من الغارات خلال عدوانه الذي استمر 66 يوماً على لبنان، استهدفت طريق المصنع والمعابر الحدودية بين لبنان وسورية موقعاً العديد من الإصابات، ومتسبباً بأضرار مادية جسيمة في الطرق والجسور والمنشآت.