البدء بإعادة تأهيل الطريق الدولي بين معبر جديدة يابوس والحدود ‏اللبنانية

بدأت آليات مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق صباح اليوم ‏بأعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر جديدة يابوس والحدود ‏اللبنانية وردم الحفر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي عليه.‏

وفي تصريح صحفي، خلال متابعته ‏للأعمال، صرح محافظ ريف دمشق أحمد خليل أنه تمت المباشرة الفورية في ترميم ‏وإعادة تأهيل الطريق الواصل بين معبر جديدة يابوس والمصنع على الحدود ‏السورية اللبنانية، حيث تم جلب الآليات والتركسات اللازمة لإنجاز ذلك، ‏مؤكداً أن الأعمال ستستمر على مدار 24 ساعة حتى تتم إعادة فتح الطريق ‏بأسرع وقت‏.

وكانت وزارة الأشغال اللبنانية أعلنت من جانبها أنها باشرت تجهيز ‏الورشات للبدء بترميم طريق المصنع عند الحدود اللبنانية السورية.‏