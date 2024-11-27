البدء بإعادة تأهيل الطريق الدولي بين معبر جديدة يابوس والحدود اللبنانية
بدأت آليات مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق صباح اليوم بأعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر جديدة يابوس والحدود اللبنانية وردم الحفر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي عليه.
وفي تصريح صحفي، خلال متابعته للأعمال، صرح محافظ ريف دمشق أحمد خليل أنه تمت المباشرة الفورية في ترميم وإعادة تأهيل الطريق الواصل بين معبر جديدة يابوس والمصنع على الحدود السورية اللبنانية، حيث تم جلب الآليات والتركسات اللازمة لإنجاز ذلك، مؤكداً أن الأعمال ستستمر على مدار 24 ساعة حتى تتم إعادة فتح الطريق بأسرع وقت.
وكانت وزارة الأشغال اللبنانية أعلنت من جانبها أنها باشرت تجهيز الورشات للبدء بترميم طريق المصنع عند الحدود اللبنانية السورية.