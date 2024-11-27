الرئيس الصيني يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الأولوية القصوى حالياً لضبط الوضع في الشرق الأوسط، هي تنفيذ قرارات مجلس الأمن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى ان بلاده ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في ذلك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شي قوله اليوم في رسالة إلى اجتماع الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للسلام: إن “الأولوية القصوى هي التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة ووقف إطلاق النار المبكر والحرب والانفراج في المنطقة”، مشيراً إلى أن الحل الأساسي للقضية الفلسطينية هو تعزيز التسوية السياسية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وتحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة في وقت مبكر.

وشدد شي على أن بكين تدعم بقوة جعل فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة فضلاً عن عقد مؤتمر سلام دولي أكبر وأكثر موثوقية وفعالية لحل النزاع في الشرق الأوسط، موضحاً أن بلاده ستواصل العمل مع المجتمع الدولي بشكل مشترك على وقف الأعمال العدائية وعمليات القتل ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتنظيم أعمال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.