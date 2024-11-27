بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع حول المرأة والأمن والسلم في جامعة الدول العربية

بمشاركة سورية.. انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع حول المرأة والأمن والسلم تحت عنوان “تعزيز الحماية والاستجابة الشاملة لاحتياجات النساء في مناطق النزاع .. النساء يواجهن الحروب”، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتمثل سورية في المؤتمر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي، ويحضره عدد من الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.

ويتناول المؤتمر خلال جلساته الحوارية الجهود المبذولة لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلم على المستوى الإقليمي، ومعاناة النساء وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والحروب والنزاعات المسلحة، وتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في صنع وبناء السلام وجهود التعافي وإعادة الإعمار والاستجابة الشاملة لاحتياجات النساء في مناطق النزاع، وحالات الطوارئ.

كما يناقش المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين مواضيع توفير خدمات الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي للنساء والفتيات، ومخاطر العنف ضد النساء والفتيات في سياق اللجوء والنزوح، وخطط العمل الوطنية للدول العربية وتنفيذها.

حضر افتتاح المؤتمر مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حسام الدين آلا.