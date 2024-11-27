لافروف: نهج “إسرائيل” العدواني سبب التصعيد المستمر في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التصعيد المستمر لأزمة الشرق الأوسط سببه سياسات العدوان والعسكرة التي تنتهجها “إسرائيل” بدعم من الولايات المتحدة.

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا غازيتا” نشرت اليوم: “الوضع في الشرق الأوسط مستمر في التدهور كنتيجة مباشرة لسياسات (إسرائيل) العدوانية والعسكرة ورغبة واشنطن في احتكار وظائف الوساطة، والتضحية بقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأشار لافروف إلى أن “رغبة (إسرائيل) في ضمان أمنها على حساب أمن الدول الأخرى في المنطقة فكرة عقيمة وستتسبب في مشاكل لسنوات عديدة قادمة”، موضحا أن “الخطوة التالية في تجاوز المرحلة الحادة من الأزمة يجب أن تكمن في تهيئة الظروف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ولتحقيق هذا الهدف، يجب بالدرجة الأولى الاستناد إلى مواقف دول المنطقة، وليس إلى مواقف من يحاولون فرض إملاءاتهم من وراء المحيط”.