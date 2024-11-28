الجيش يتصدى لهجوم إرهابي في ريفي حلب وإدلب

ذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن التنظيمات المسلحة، المنضوية تحت ما يسمى “جبهة النصرة الإرهابية”، والموجودة في ريفي حلب وإدلب، شنت هجوماً كبيراً وعلى جبهة واسعة صباح يوم أمس بأعداد كبيرة من الإرهابيين وباستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة مستهدفة القرى والبلدات الآمنة ونقاطنا العسكرية في تلك المناطق.

القيادة بينت أن قواتنا المسلحة تصدت للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن وكبدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتقوم قواتنا بمواجهة التنظيمات الإرهابية بمختلف الوسائط النارية وبالتعاون مع القوات الصديقة.