الذهب يتراجع

تراجعت أسعار الذهب اليوم بضغط من ارتفاع الدولار في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم بيانات اقتصادية تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتبع نهجاً أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2627.60 دولاراً للأوقية، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2627.00 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، ما يقلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة بنحو 1% إلى 29.78 دولاراً للأوقية، كما هبط البلاتين 0.1% إلى 928.05 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 972.25 دولاراً