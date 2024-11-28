رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لانتخاب رئيس للجمهورية

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في الـ 9 من كانون الثاني المقبل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي مستهل الجلسة التشريعية التي افتتحت اليوم، ذكر بري: “كنت آليت على نفسي أنه فور وقف إطلاق النار سأحدد موعداً لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في الـ 9 من كانون الثاني المقبل”.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في الحادي والثلاثين من تشرين الأول 2022 أخفق مجلس النواب اللبناني في ثلاث عشرة جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في ظل عدم التوافق بين الكتل السياسية على المرشحين.