الجمعة, نوفمبر 29, 2024
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سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية لقوات نظام كييف

Raghad

 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الروسي استهدف البنية التحتية لمطارات عسكرية ومنشآت طاقة تساهم في دعم قوات نظام كييف في عدد من المناطق.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لقوات نظام كييف في 146 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخاً موجهاً من نوع “نبتون”، و49 طائرة أوكرانية دون طيار.