سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية لقوات نظام كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الروسي استهدف البنية التحتية لمطارات عسكرية ومنشآت طاقة تساهم في دعم قوات نظام كييف في عدد من المناطق.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لقوات نظام كييف في 146 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخاً موجهاً من نوع “نبتون”، و49 طائرة أوكرانية دون طيار.