قطاع غزة.. 13 شهيداً جراء قصف طيران الاحتلال

استشهد 13 فلسطينياً وأصيب آخرون اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف مجموعة من الفلسطينيين قرب مخيم للنازحين في بلدة عبسان الكبيرة بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، كما قصف منازل في المخيم الجديد في النصيرات وسط القطاع ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين وجرح آخرين.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال مركزاً لتوزيع الطعام على النازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما نسف مباني سكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع وأخرى في جباليا شماله.