منظمات تشيكية تدعو لاحتجاجات ضد زيارة وزير خارجية الكيان

دعت عدة مبادرات ومنظمات تشيكية إلى مظاهرتين احتجاجيتين ضد زيارة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي جدعون ساعر إلى براغ اليوم، الأولى أمام مقر وزارة الخارجية، والثانية أمام مجلس الشيوخ.

وأعربت مبادرة “ليس باسمنا” عن رفضها تنظيم المسؤول الإسرائيلي اجتماعاً في براغ مع مسؤولين للكيان في أوروبا، بهدف تدبير إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية على خلفية إصدارها مذكرتي توقيف ضد رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وذلك بموافقة السياسيين التشيك.

المبادرة دعت إلى عدم السماح بأن “تصبح التشيك أداة لتدمير القانون الدولي لمصلحة استمرار جرائم الحرب الإسرائيلية”.

وكانت هذه المبادرات قد قامت مع منظمات أخرى بتنظيم احتجاج مساء أمس، أمام مقر الحكومة وأمام السفارة الأمريكية في براغ، للتنبيه إلى المسؤولية المشتركة للسياسيين الحكوميين في التشيك عما يجري في قطاع غزة، من خلال دعمهم الأعمى للكيان الإسرائيلي في جرائم الحرب التي يرتكبها وصمتهم عن القمع الحاصل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.