وسط ترقب لقرار أوبك..  أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية اليوم بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة أثارت مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت أربعة سنتات أو 0.1% إلى 72.79 دولاراً للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتاً واحدا إلى 68.71 دولاراً للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس أن مخزونات البنزين في البلاد ارتفعت 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 22 من تشرين الثاني على عكس التوقعات بانخفاض طفيف في مخزونات الوقود قبل موسم العطلات.