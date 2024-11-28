الجمعة, نوفمبر 29, 2024
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وسط ترقب لقرار أوبك..  أسعار النفط تتراجع

Raghad

 

تراجعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية اليوم بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة أثارت مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت أربعة سنتات أو 0.1% إلى 72.79 دولاراً للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتاً واحدا إلى 68.71 دولاراً للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس أن مخزونات البنزين في البلاد ارتفعت 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 22 من تشرين الثاني على عكس التوقعات بانخفاض طفيف في مخزونات الوقود قبل موسم العطلات.