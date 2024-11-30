الرئيس الفنزويلي يؤكد تضامنه مع سورية وثقته بانتصارها على الإرهاب المدعوم إسرائيلياً

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تضامنه مع سورية معرباً عن ثقته بانتصارها على التنظيمات الإرهابية التي هاجمت مدينة حلب بدعم من الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

وحذر مادورو خلال كلمة له في المؤتمر الدولي للتضامن مع فلسطين من الغدر الصهيوني، وقال: إن “إسرائيل” يقودها مجرمون يكرهون الشعب العربي والفلسطيني ويريدون إبادتهم ونهب ثرواتهم.

وقال الرئيس الفنزويلي: إن الدليل على ذلك هو هجوم التنظيمات الإرهابية في حلب الذي تدعمه “إسرائيل” بعد أيام قليلة من اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف مادورو: يوقعون الاتفاق، ثم يذهبون إلى سورية، ويشنون هجوماً من خلال التنظيمات الإرهابية المسلحة، ويدعمون مجموعات إرهابية جديدة، وتقصف الطائرات الإسرائيلية والأمريكية مواقع الجيش العربي السوري.