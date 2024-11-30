صباغ يبحث مع نظيره المصري التطورات في الشمال السوري والأخير يؤكد دعم بلاده للدولة السورية في مكافحة الإرهاب

تلقى وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، تناول التطورات الأخيرة في الشمال السوري، وخاصّة في حلب وإدلب.

وأكد الوزير صباغ عزم سورية وتصميم جيشها على التصدي للإرهاب بكل أشكاله ومحاربته، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في تلك المنطقة، مشيراً إلى أن الهجمات التي شنتها الجماعات الإرهابية في الشمال السوري فضحت مشغلي هذه الجماعات المرتبطة بالمخطط الصهيوني الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في سورية، واستمرار رعاة تلك الجماعات على استخدام الإرهاب كأداة لتحقيق أهدافها.

من جهته، أعرب الوزير عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكداً موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها.