الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من القائم بصلاحيات الرئيس في أبخازيا يؤكد فيه وقوف بلاده مع سورية ضد الهجمات الإرهابية المنظمة

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من السيد بادرا غومبا القائم بصلاحيات الرئيس في جمهورية أبخازيا أكد خلاله وقوف بلاده مع سورية فيكل ما تواجهه من هجمات إرهابية منظمة، معتبراً أن النصر يقف إلى جانبسورية دولةً وشعباً وقيادةً.

الرئيس الأسد شدد على أن الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أياً كان داعموه ورعاتُه، منوهاً إلى أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم.