الأحد, ديسمبر 1, 2024
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الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من القائم بصلاحيات الرئيس في أبخازيا يؤكد فيه وقوف بلاده مع سورية ضد الهجمات الإرهابية المنظمة

azez

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من السيد بادرا غومبا القائم بصلاحيات الرئيس في جمهورية أبخازيا أكد خلاله وقوف بلاده مع سورية فيكل ما تواجهه من هجمات إرهابية منظمة، معتبراً أن النصر يقف إلى جانبسورية دولةً وشعباً وقيادةً.

الرئيس الأسد شدد على أن الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أياً كان داعموه ورعاتُه، منوهاً إلى أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم.