بتوجيه من الرئيس الأسد.. رئيس الأركان يقوم بجولة ميدانية إلى ريف حماة الشمالي

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة بجولة ميدانية إلى ريف حماة الشمالي التقى خلالها وحدات من قواتنا المسلحة المتقدمة على ذلك الاتجاه.

وجال العماد إبراهيم على عدد من المواقع الأمامية التي استعادها الجيش العربي السوري، واطلع من القادة الميدانيين على سير الأعمال القتالية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة، والأعمال المنفذة لطرد الإرهابيين من المناطق التي دخلوا إليها.

وشدد العماد إبراهيم على أن الجيش العربي السوري سيبقى ضمانة أبناء الوطن المدافع عن الأرض والعرض والسيادة والكرامة خلف قيادة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم في أعلى درجات الجاهزية والروح المعنوية، مستعدين لمواصلة مهامهم الوطنية والدستورية حتى طرد الإرهابيين من كل شبر من أرضنا الحبيبة.