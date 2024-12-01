بزشكيان: نأمل ألا تسمح الدول الإسلامية لأمريكا والكيان باستغلال الوضع في سورية

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدول الإسلامية إلى عدم السماح لأمريكا والكيان الصهيوني باستغلال ما يجري في سورية.

خلال اجتماع مشترك بين الحكومة والبرلمان، ذكر يزشكيان، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، “نأمل أن تتدخل الدول الإسلامية وألا تسمح للكيان الصهيوني وأمريكا باستغلال تطورات الوضع في سورية”.

ولفت إلى أن المنطقة لا تحتاج إلى الوجود الأجنبي فيها، معرباً عن أمله بأن تتمكن دول المنطقة من حل المفاهيم الخاطئة والمشاكل من خلال الحوار، مشيراً إلى أن التواصل الإقليمي بين إيران ودول المنطقة جيد.

الرئيس الإيراني أشار إلى أن بلاده لا تريد الحرب وسفك الدماء بأي شكل من الأشكال، ولم تتعد على سلامة أراضي أي دولة من الدول، منددا بجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين والمنطقة.

كما أفاد بأن من ينشرون الحرب في المنطقة والعالم هم أنفسهم من يتشدقون بشعارات الحرية والديمقراطية، فالمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني المدعوم من أمريكا وأسلحتها وقتله أكثر من 10 آلاف طفل هي عار عليهم.