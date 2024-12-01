تعزيزات عسكرية جديدة للجيش تصل إلى ريف حماة الشمالي

وصلت تعزيزات عسكرية إلى قواتنا المسلحة في ريف حماة الشمالي.

مصدر عسكري ذكر أن التعزيزات تضم أفراداً وعتاداً ثقيلاً وراجمات صواريخ لدعم وإسناد تقدم قواتنا المسلحة على هذا المحور وسط حالة من الفرار الجماعي لعناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة.

هذا وكثف الطيران الحربي السوري الروسي المشترك ضرباته الدقيقة على محاور تحرك الإرهابيين الفارين ومواقعهم ومقراتهم ومستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة لهم محققاً إصابات مباشرة وموقعاً العشرات منهم بين قتيل وجريح.