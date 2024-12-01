في اتصال هاتفي.. الصفدي يؤكد لصباغ وقوف الأردن إلى جانب سورية

تلقى وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، ناقشا خلاله تداعيات الهجمات الإرهابية لجبهة “النصرة” الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بها في الشمال السوري.

الوزير صباغ نقل للوزير الصفدي تطورات الأوضاع في سورية، مشيراً إلى عزم وتصميم الدولة السورية على حماية شعبها والقضاء على الإرهاب بكل أشكاله، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار لكل الأراضي السورية.

من جهته أشار الوزير الصفدي إلى أن الأردن يتابع بقلق هذه التطورات، مشدداً على وقوف المملكة إلى جانب سورية الشقيقة وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها، وتخليصها من الإرهاب ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل بينهما حول الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.