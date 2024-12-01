قائد شرطة حماة يتفقد الوحدات الشرطية بالمحافظة ويؤكد على الجهوزية التامة

تفقد قائد شرطة محافظة حماة اللواء حسين محمد جمعة عدداً من الوحدات ‏الشرطية بالمحافظة، للاطلاع على سير العمل.

وزارة الداخلية ذكرت أن قائد الشرطة أكد على الجهوزية التامة للوحدات ‏واستمرارية العمل بوتيرة وهمة عالية لحفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين. ‏

هذا وكان مصدر عسكري ذكر، في وقت سابق اليوم، أن وحدات من قواتنا المسلحة ‏العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي قامت خلال ليلة أمس بتعزيز خطوطها ‏الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات ‏الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق.‏

كما تمكنت قواتنا المسلحة من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين ‏منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ ‏بقيتهم بالفرار