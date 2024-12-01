قائد شرطة حماة يتفقد الوحدات الشرطية بالمحافظة ويؤكد على الجهوزية التامة
تفقد قائد شرطة محافظة حماة اللواء حسين محمد جمعة عدداً من الوحدات الشرطية بالمحافظة، للاطلاع على سير العمل.
وزارة الداخلية ذكرت أن قائد الشرطة أكد على الجهوزية التامة للوحدات واستمرارية العمل بوتيرة وهمة عالية لحفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين.
هذا وكان مصدر عسكري ذكر، في وقت سابق اليوم، أن وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي قامت خلال ليلة أمس بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق.
كما تمكنت قواتنا المسلحة من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار