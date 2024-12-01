قرقاش: اتصال رئيس دولة الإمارات مع الرئيس الأسد يعكس نهجاً إماراتياً يرتكز على أولوية البعد العربي

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش أن اتصال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع السيد الرئيس بشار الأسد يعكس نهجاً إماراتياً يرتكز على أولوية البُعد العربي في قضايا العرب.

وفي تغريدة على منصة إكس كتب قرقاش: “اتصال صاحب السمو رئيس الدولة مع الرئيس السوري يعكس نهجاً إماراتياً يرتكز على أولوية البُعد العربي في قضايا العرب والحفاظ على الدولة الوطنية باعتبارها ركناً أساسياً للخروج من الفوضى ورفض التطرف والتشدد بكل أشكاله”.

وأضاف: “إن المسار السياسي وتغليب الحكمة يبقى السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات”.