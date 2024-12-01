مجلس الاستخبارات الوطني العراقي: العراق سيقف إلى جانب سورية وجيشها في مواجهة الإرهاب

أكد مجلس الاستخبارات الوطني العراقي أن ما يجري في سورية أعمال إرهابية، والعراق سيقف إلى جانبها في مواجهة الإرهاب.

وذكر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بيان اليوم حسب وكالة واع أن “مجلس الاستخبارات الوطني ناقش اليوم مستجدات الأحداث والتطورات الأخيرة على الساحة السورية والتهديدات التي قد تنتج عنها، والإجراءات الواجب اتخاذها حفاظا على الأمن القومي العراقي”.

وشدد المجلس على أن “ما يجري في سورية أعمال إرهابية وسيقف العراق إلى جانب الشعب السوري الشقيق وجيشه البطل في مواجهة الإرهاب”.

وأشار البيان إلى أن المجلس اتخذ جملة من التوصيات التي سيتم عرضها أمام القائد العام للقوات المسلحة العراقية.