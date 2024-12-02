الخارجية الإريرانية: استمرار وجود الإرهابيين في سورية بسبب الوجود الأمريكي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن استمرار وجود الإرهابيين في سورية هو بسبب وجود قوات الاحتلال الأمريكي على أراضيها.

وخلال مؤتمر صحفي، صرح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن الوجود العسكري الأمريكي في سورية يعد انتهاكاً للمبادئ والقوانين السورية المحددة، واستمرار وجود الإرهابيين في هذا البلد بسبب الوجود الأمريكي هناك أيضاً.

وأشار إلى أنه تم خلال زيارة وزير خارجية إيران عباس عراقجي لسورية نقل رسالة إيران الحاسمة بدعمها لها ضد الإرهابيين، وسيكون لدينا تقييم مفصل للوضع في سورية.