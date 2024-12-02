الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من مادورو أكد خلاله وقوف فنزويلا إلى جانب سورية في تصديها للإرهاب

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أكد خلاله وقوف فنزويلا حكومة وشعباً مع سورية في تصديها للإرهاب والدول الراعية له.

وأوضح الرئيس مادورو أن ما يسعى له الغرب الأمريكي هو محاولة إضعاف سورية لما تمثله في المنطقة من خلال سيادتها الوطنية وقرارها المستقل.

وشدد الرئيس الأسد على أن مصير الشعوب المستقلة أن تواجه مخططات الغرب الأمريكي ضدها، وأن مواجهة الإرهاب وهزيمته هي أبرز تحدٍ لمواجهة تلك المخططات.