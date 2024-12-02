الرئيس العراقي: التطورات في سورية موضع اهتمام شديد

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد حرص بلاده على استقرار سورية وأمنها.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم في بغداد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح، حيث شهد اللقاء عرضاً لتطورات الأوضاع الأمنية في سورية.

الرئيس العراقي بين أن تطورات الأحداث في سورية وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد، لافتاً إلى أن العراق عمل على تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وبحسب الدائرة الإعلامية أطلع السفير الدندح الرئيس العراقي على مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، منوهاً بمواقف العراق المساندة والداعمة لسورية.