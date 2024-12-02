صباغ يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني يؤكد فيه حرص بلاده على أمن واستقرار سورية

تلقى وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، تناولا خلاله التطورات في الشمال السوري.

شرح الوزير صباغ لنظيره البحريني طبيعة ونطاق الهجمة الإرهابية التي شنتها جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام الإرهابية على حلب وإدلب، والتي شارك فيها أعداد كبيرة من الإرهابيين الأجانب الذين رصدتهم بوضوح منصات الإعلام المختلفة.

وأكد الوزير صباغ قرار الدولة السورية مواصلة التصدي لهذا الإرهاب بكل شدة وحزم، وحماية مواطنيها وبسط سلطة الدولة وسيادة القانون، واستعادة الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد كافة.

بدوره أكد الوزير الزياني على موقف مملكة البحرين الثابت في الحرص على أمن سورية ورفضها لكل ما يهدد استقرارها ووحدة وسلامة أراضيها.