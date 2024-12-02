ضميرية: منظومة الإسعاف والطوارئ في حلب استأنفت عملها

أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية أن منظومة الإسعاف والطوارئ في حلب استأنفت عملها، بعد خروجها عن الخدمة خلال اليومين الماضيين نتيجة الاعتداءات الإرهابية.

وأكد الوزير ضميرية، بحسب ما نقلت وكالة سانا، أن منظومة الإسعاف استأنفت العمل ويمكن طلبها عبر الرقم 110، مبيناً أن عناصر المنظومة وسياراتها وطواقمها مستمرين بأداء واجبهم بكل تفانٍ.

كما بيّن أن المنشآت الصحية‏ التابعة للوزارة في محافظة حلب متماسكة وتقدم خدماتها الصحية ‏للمواطنين وفقاً للإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن كميات الأدوية الموجودة في حلب كافية.