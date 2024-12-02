على أطراف بلدة السفيرة.. الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يقضي على عشرات الإرهابيين

نفذ الطيران الحربي السوري الروسي المشترك ضربات مركزة استهدفت تجمعات للإرهابيين ومحاور تحركاتهم على أطراف بلدة السفيرة بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى تكبيدهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.

مصدر عسكري ذكر أن “الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وجه ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي”.

وأضاف بأن الضربات أوقعت “عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين، إضافة إلى تدمير عدة عربات وآليات كانت بحوزتهم”.

وفي وقت سابق اليوم، أمنت وحدات الجيش العربي السوري بلدات وقرى طيبة الإمام وحلفايا وقلعة المضيق بريف حماة الشمالي والشمالي الغربي وتثبيت نقاط وحواجز فيها بعد أن قامت بتحريرها ودحر الإرهابيين منها خلال الـ 48 ساعة الماضية.