فوق الأراضي الروسية.. إسقاط 15 مسيرة أوكرانية

دمرت أنظمة الدفاع الروسية خلال الليلة الماضية 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم خلال الليلة الماضية إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية، موضحة أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 8 طائرات فوق أراضي مقاطعة كورسك و4 فوق مقاطعة بريانسك واثنتان فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج بالطائرات المسيرة والصواريخ، ما يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.