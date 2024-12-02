محلياً.. غرام الذهب يرتفع 12 ألف ليرة

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 12 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ يوم الأربعاء الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و135 ألف ليرة، وسعر شراء مليوناً و134 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 972857 ليرة وسعر شراء 971857 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 41 مليوناً و750 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و635 ألف ليرة.