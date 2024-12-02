مقتل أكثر من 400 إرهابي وتدمير مقرات قيادة ومستودعات ذخيرة في أرياف حلب وحماة وإدلب

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على جهوزية رجال الجيش العربي السوري وعزمهم على مواصلة تنفيذ مهامهم حتى استعادة كل شبر طاهر دنسه الإرهاب، وذلك بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة العاملة في سورية، مشيرة إلى تنفيذ جملة من الاستهدافات على مواقع الإرهابيين ومحاور تحركاتهم، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم خلال الساعات الماضية وتدمير مقرات ومستودعات لهم في أرياف حلب وحماة وإدلب.

مصدر عسكري ذكر أنه “خلال الساعات الـ 24 الماضية تواصلت الاستهدافات التي ينفذها الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة العاملة في سورية عبر ضربات مركزة جوية وصاروخية ومدفعية على مواقع الإرهابيين ومستودعاتهم وخطوط إمدادهم ومحاور تحركهم في ريفي حلب وإدلب، ما أسفر عن تدمير 5 مقرات قيادة و7 مستودعات ذخيرة وسلاح متنوع، بعضها يحتوي على طائرات مسيرة”.

وأضاف المصدر: “إن الضربات الدقيقة التي شنتها قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة أدت إلى القضاء على ما يزيد على 400 إرهابي بينهم جنسيات أجنبية متعددة خلال الساعات الماضية”.

ومع استمرار وصول المزيد من التعزيزات العسكرية إلى محاور الاشتباك، بدأت قواتنا المسلحة بالتحرك على عدة محاور في أرياف حلب وحماة وإدلب للالتفاف على الإرهابيين وطردهم من المناطق التي دخلوها وتأمينها بالكامل، بحسب المصدر، وتثبيت نقاط تمركز جديدة للتحضير للهجوم التالي.

وفيما يتعلق بما يشاع عن سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطق وبلدات وقرى، فهو عار عن الصحة، حيث شددت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن ذلك يندرج ضمن الدعاية الكاذبة التي تشنها تلك التنظيمات في محاولة لرفع معنويات أفرادها الذين بدؤوا بالفرار من العديد من المواقع والبلدات نتيجة الضربات الموجعة والخسائر التي تكبدوها.