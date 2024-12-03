الخارجية الإيرانية: إيران أوصلت رسالة واضحة بشأن دعمها الحاسم لسورية ضد الإرهاب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران أوصلت رسالة واضحة وصريحة خلال زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى دمشق وأنقرة بشأن دعمها الحاسم لسورية ضد الإرهاب.

وقال بقائي في تصريح اليوم على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في مشهد: إن “عراقجي اطلع على أحدث التطورات الميدانية، وتم إجراء محادثات صريحة ومهمة جداً، أكدت ضرورة توصل جميع دول المنطقة، وخاصة دول جوار سورية إلى نتيجة مفادها بأن الإرهاب مرض معدٍ لا يتوقف في نقطة معينة”، موضحاً أنه إذا لم تتعاون الدول وتتشارك لمواجهة هذه المشكلة فستتأثر جميعها من هذه الناحية بالتأكيد.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) التي انطلقت اليوم في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان أن تحركات الجماعات الإرهابية في شمال سورية هي بدعم من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وتستدعي وعياً وتنسيقاً من دول المنطقة، إضافة إلى رد فعل فوري وفعال من المجتمع الدولي.