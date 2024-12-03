الخارجية تعلن أسماء المقبولين للاشتراك في المرحلة الرابعة في مسابقتها لتعيين عاملين دبلوماسيين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم أسماء المقبولين للاشتراك بالمرحلة الرابعة في مسابقتها المعلن عنها بتاريخ 23-7-2024، لتعيين 25 عاملاً في ‏السلك الدبلوماسي.‏

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم‏ أنه يمكن الاطلاع على أسماء ‏الناجحين الذين اجتازوا المرحلة الثالثة في لوحة إعلانات الوزارة وعلى موقعها الإلكتروني وعلى الموقع ‏الإلكتروني للمعهد الدبلوماسي.‏

وبينت الوزارة أن المرحلة الرابعة “الاختبار السياسي والعرض التقديمي” تبدأ يوم الأحد الموافق لـ 8-12-2024، وفق برنامج يتضمن كل التفاصيل ويعلن عنه لاحقاً.

وكانت الوزارة أعلنت عن إجراء مسابقة لتعيين 25 عاملاً في السلك الدبلوماسي لديها ‏من حملة شهادة “الدكتوراه” كرئيس شعبة، و”الماجستير والإجازة” كمعاون رئيس ‏شعبة.‏