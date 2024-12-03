الخارجية تعلن أسماء المقبولين للاشتراك في المرحلة الرابعة في مسابقتها لتعيين عاملين دبلوماسيين
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم أسماء المقبولين للاشتراك بالمرحلة الرابعة في مسابقتها المعلن عنها بتاريخ 23-7-2024، لتعيين 25 عاملاً في السلك الدبلوماسي.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين الذين اجتازوا المرحلة الثالثة في لوحة إعلانات الوزارة وعلى موقعها الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني للمعهد الدبلوماسي.
وبينت الوزارة أن المرحلة الرابعة “الاختبار السياسي والعرض التقديمي” تبدأ يوم الأحد الموافق لـ 8-12-2024، وفق برنامج يتضمن كل التفاصيل ويعلن عنه لاحقاً.
وكانت الوزارة أعلنت عن إجراء مسابقة لتعيين 25 عاملاً في السلك الدبلوماسي لديها من حملة شهادة “الدكتوراه” كرئيس شعبة، و”الماجستير والإجازة” كمعاون رئيس شعبة.