الرئاسة الروسية: قبول الناتو لعضوية أوكرانيا أمر غير مقبول لروسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي “الناتو” لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا، مشدداً على أن الأمن مسألة غير قابلة للتجزئة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله في تصريح للصحفيين: “أي قرار بقبول عضوية أوكرانيا في حلف الناتو غير مقبول بالنسبة لنا لأنه تهديد لأمننا وهذا لا يلغي الأسباب الجذرية لما يحدث الآن والتي دفعتنا إلى شن عملية عسكرية خاصة”، مؤكدا أنه لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى.. وهذه قاعدة ثابتة في العلاقات الدولية نسترشد بها.

وفي تعليقه على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لكييف أشار بيسكوف إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تواصل صب الزيت على النار وتحاول منع تباطؤ الحرب في أوكرانيا، مبيناً أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق جميع الأهداف.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أمس عن تخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار والتي تضمنت أيضاً دفعة أخرى من الألغام المضادة للأفراد.

وفيما يتعلق بالاتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي منفتح على الحوار لتحقيق أهداف روسيا.