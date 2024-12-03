ستة شهداء وجريحان جراء عدوان إسرائيلي على بلدة حاريص

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد ستة أشخاص جراء العدوان الإسرائيلي أمس على بلدة حاريص جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة: “إن حصيلة محدثة لضحايا غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية تفيد بسقوط ستة شهداء إضافة إلى مصابين اثنين”.

في السياق، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بمسيرة معادية بلدة بيت ليف في محافظة صور صباح اليوم.

وشن العدو الإسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة بين سجد ومليخ في منطقة إقليم التفاح في النبطية جنوب لبنان.

كما خرق العدو اتفاق وقف إطلاق النار في قضاءي صور وبنت جبيل، فشن طيرانه الحربي سلسلة من الاعتداءات على عدد من القرى والبلدات في القضاءين، وعاد قبيل الفجر لإطلاق القنابل المضيئة والبالونات الحرارية فوق عيتا الشعب.