صحيفة أوكرانية: إرهابيون دربهم نظام كييف يشاركون في الهجوم الإرهابي على شمال سورية

كشفت صحيفة “كييف بوست” الأوكرانية عن تورط أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في الهجوم الإرهابي على محافظتي حلب وإدلب في الشمال السوري، من خلال تدريب مجموعات إرهابية لتنفيذ الهجمات.

الصحيفة أوضحت، وفق ما نقلت سبوتنيك، أن الجماعات الإرهابية الموجودة في محافظة إدلب والتي يقال إنها تضم أعضاء مما يسمى “الحزب التركستاني” تلقت تدريباً عملياً على يد قوات خاصة من مجموعة “خيميك” التابعة للاستخبارات الأوكرانية، الذين ركزوا على تدريب الإرهابيين على التكتيكات التي تم تطويرها أثناء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك استخدام الطائرات دون طيار”.

ومجموعة “خيميك” التابعة للاستخبارات الأوكرانية حاولت استهداف قوات روسية في ضواحي حلب في الـ 15 من أيلول الماضي، وفقاً للصحيفة.

“كييف بوست” أشارت إلى أن مستشاري القوات الخاصة الأوكرانية يقدمون الدعم للهجوم الإرهابي الحالي على شمال سورية، معتبرة أن ذلك جزء من خطة نظام كييف لاستهداف القوات الروسية في الخارج أيضاً.