عراقجي: تحركات الجماعات الإرهابية في شمال سورية تتطلب رداً إقليمياً ودولياً فورياً

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن تحركات الجماعات الإرهابية في شمال سورية هي بدعم من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وتتطلب تنسيقاً ورداً فورياً من المجتمع الدولي.

وفي كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) التي انطلقت اليوم في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان، بين عراقجي: “لقد مضى أكثر من عام على الجرائم الوحشية غير المسبوقة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي امتدت لاحقاً لتشمل الشعب اللبناني.. لنشهد خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان تحركات من قبل الجماعات الإرهابية التكفيرية في سورية بدعم من أمريكا والكيان الصهيوني”.

وأكد أن “هذه التحركات تستدعي وعياً وتنسيقاً من دول المنطقة، إضافة إلى رد فعل فوري وفعال من المجتمع الدولي”.