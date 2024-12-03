قيود صينية على تصدير مكونات رئيسية في صناعة أشباه الموصلات!

فرضت الصين قيوداً على تصدير مكونات رئيسية في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، وذلك بعدما أعلنت واشنطن عن قيود جديدة تستهدف قدرة بكين على صناعة الشرائح الإلكترونية المتطورة.

وكالة الأنباء الصينية شينخوا نقلت عن وزارة التجارة الصينية “أنها فرضت إجراءات لتشديد السيطرة والتحكم بصادرات من المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الولايات المتحدة، وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى حماية الأمن القومي والمصالح والوفاء بالتزامات منع الانتشار وغيرها من الالتزامات الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المواد التي فرضت عليها القيود تشمل معادن الغاليوم والأنتيمون والغرمانيوم التي يمكن استخدامها في تكنولوجيا مزدوجة للاستخدامات المدنية والعسكرية إثر مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

وفي سياق منفصل، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، لين جيان، عزم الصين العمل مع شركائها في مجموعة بريكس على تعميق وتعزيز التعاون العملي بينهم لتحقيق الاستقرار والاستدامة في الاقتصاد العالمي.

وشددت على أن دول بريكس تؤيد الانفتاح والشمول والتعاون متبادل المنفعة، ولا تشارك في المواجهة بين الكتل.

وجاء تصريح المتحدثة باسم الخارجية رداً على تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة ضد دول بريكس، حيث قال: “إن فكرة أن دول بريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نقف ونشاهد انتهت، فنحن بحاجة إلى التزام من هذه الدول بعدم إنشاء عملة جديدة لبريكس أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي أو أنهم سيواجهون رسوما جمركية بنسبة مئة بالمئة”.