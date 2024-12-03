محافظ حمص: توفير جميع احتياجات العائلات الوافدة من حلب وتأمين مستلزماتها

تفقد محافظ حمص المهندس نمير مخلوف اليوم العائلات الوافدة من حلب في مقر استضافتهم ضمن مراكز الإقامة بالمدينة للاطمئنان على أوضاعهم، وذلك برفقة المعنيين في قطاع الإغاثة والصحة وفرع الهلال الأحمر العربي السوري بحمص.

واستمع المحافظ من الوافدين لأهم احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم في المراكز موجهاً القائمين على المراكز بتوفير جميع الاحتياجات والاستمرار بتأمين المواد الغذائية والمستلزمات الصحية.

وأشار المهندس مخلوف إلى الإجراءات الفورية التي اتخذتها المحافظة لتحقيق الاستجابة السريعة وتأمين احتياجات الأهالي الوافدين من حلب وإدلب وأهمية الحفاظ على الجهوزية التامة في مراكز الإقامة.

وأكد المحافظ في تصريح صحفي الثقة الكبيرة بقدرات الجيش العربي السوري في إعادة الأمن والاستقرار لمحافظة حلب، وتطهيرها من التنظيمات الإرهابية.

يذكر أن محافظة حمص خصصت الأرقام 0961111308 و 0961111303 للإبلاغ عن الاحتياجات والحالات الإنسانية التي تتطلب المساعدة.